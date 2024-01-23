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Forbes сообщил о проблемах ВСУ с танками Leopard 2

Forbes: украинской армии не хватает запчастей для танков Leopard 2
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Фото: Global Look Press/Alexander Welscher
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Украинские военные испытывают трудности с ремонтом и возвращением в строй поврежденных немецких танков Leopard 2 из-за нехватки запчастей, сообщил 22 января журнал Forbes.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинали контрнаступление с 50 Leopard 2A4, 10 шведскими вариантами Leopard 2A5 — Strv 122 и 18 Leopard 2A6, пишет автор материала Дэвид Экс.

Через год как минимум семь Leopard 2A4 были полностью списаны. Четыре Leopard 2A6 и один Strv 122 сгорели. Несколько танков Украина потеряла «из-за российских мин, беспилотников, артиллерии и ракет», добавил журналист. ​​​​​​

По его оценке, теоретически на вооружении Украины может оставаться около 60 Leopard 2, но в реальности десятки танков выведены из строя из-за необходимости ремонта. При этом количество действительно боеспособных Leopard 2 на вооружении ВСУ является военной тайной, отмечает Экс.

В этой связи он напомнил, что, когда в январе немецкий телеканал NTV посетил украинский взвод Leopard 2A6 на передовой, только один из четырех танков подразделения был боеспособен.

В материале указано, что поврежденные боевые машины отправляются на ремонт в Литву и Польшу. По словам Экса, запчастей для них не хватает ни на передовой, ни в ремонтных центрах. По этой причине украинцы, как правило, снимают детали с наиболее поврежденных танков, чтобы починить их самостоятельно, а не отправлять за границу.

Подобную ситуацию могло бы исправить лишь значительное ускорение производства необходимых деталей в ФРГ, отмечает обозреватель. Он также считает, что Берлин и Киев знают об этой проблеме, о чем свидетельствует недавний пакет немецкой помощи Украине, включавший большую партию запчастей для Leopard 2A6.

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Ранее, 17 января, китайское издание Sohu сообщило о превосходстве российских модернизированных танков Т-80БВМ над Leopard 2. В качестве наиболее ощутимого преимущества Т-80БВМ авторы называют наличие мощного газотурбинного двигателя, что обеспечивает его проходимость в любых условиях.

Тогда же политолог, военный эксперт Алексей Живов отметил, что Leopard 2 являются достаточно уязвимыми. Единственным достаточно защищенным местом является лобовая проекция машины. По словам эксперта, танки уязвимы к атакам беспилотников, поскольку те могут подлететь к боевой машине с любой стороны.

5 января журнал Military Watch Magazine написал, что Т-80БВМ продемонстрировали превосходство над Leopard. Авторы отметили, что западная техника постоянно вязнет в грязи, что касается в том числе и современной модификации Leopard 2.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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