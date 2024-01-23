Работавших на неоткрытой ледовой переправе водителей осудят в Якутии

В Якутии осудят двух водителей, которые незаконно перевозили пассажиров по ледовой переправе через реку Лену. Уголовные дела направлены прокуратурой Мегино-Кангаласского района в суд.

Нарушители обвиняются по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», уточняет ИА YakutiaMedia со ссылкой на надзорное ведомство.

Следствие установило, что 26 и 27 ноября 2023 года водители, чтобы заработать, зная, что ледовая переправа небезопасна для автомобильного проезда, перевезли на своих машинах Toyota Estima и Toyota Premio шестерых человек по маршруту Якутск — поселок Нижний Бестях. Таким образом, они поставили жизнь и здоровье обратившихся к ним людей под угрозу.

Автомобили задержали инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району на правом берегу Лены 26 ноября и 27 ноября.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, пишет ИА SakhaNews.