Путин участвует в церемонии заливки бетона на АЭС «Эль-Дабаа». Трансляция

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 января, принимает участие в запуске процедуры заливки бетона в основание четвертого энергоблока египетской АЭС «Эль-Дабаа». Трансляцию торжественного мероприятия ведут «Известия».

Путин принимает участие в церемонии по видео-конференц-связи. На мероприятии присутствуют египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, гендиректор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и другие высокопоставленные представители с обеих сторон.

Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, строительство станции — важный для Москвы проект, один из флагманов экономического сотрудничества с Египтом.

Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о возведении атомной станции «Эль-Дабаа» в ноябре 2015 года. Работы на первом энергоблоке начались в июле 2022 года, а на втором — в ноябре.

На АЭС будут расположены четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Общая мощность станции составит почти 4,8 ГВт. Строительство всех четырех блоков планируется завершить к 2028–2029 годам.