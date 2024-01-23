Песков высмеял вербовочный ролик ЦРУ на русском языке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США вербовать россиян во «ВКонтакте», а не в X (бывшем Twitter).

«Это на самом деле практика достаточно распространенная: разведки разных стран мира часто прибегают к социальным сетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. Это ежегодно делает ЦРУ. Надо, чтобы ЦРУ сообщил кто-то, что «ВКонтакте» — лучше, чем сеть Х, и аудитория гораздо больше», — сказал он на брифинге.

Ролик ЦРУ был опубликован 22 января. В нем содержится призыв к россиянам сотрудничать с ведомством и поставлять ему информацию.

Ранее, 1 июля, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что ситуация в России создает возможности для вербовки агентов из числа недовольных граждан. По его словам, среди населения РФ якобы растет недовольство в связи с действиями в зоне спецоперации на Украине.

26 июня зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве. Она указала, что для достижения этих целей используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах. Также агитационные листовки регулярно расклеиваются у постпредства и его жилкомплекса.

До этого, 15 мая, телеканал CNN указал на попытки ЦРУ вербовки россиян путем размещения пропагандистских видеороликов в мессенджере Telegram. Сотрудники разведслужбы создали канал и опубликовали видео на русском языке, которое заканчивается инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ.

В ответ на это Песков заявил, что российские спецслужбы мониторят действия ЦРУ.