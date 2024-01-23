Песков прокомментировал возможность продления механизма продажи валютной выручки

Продажа валютной выручки показала свою эффективность в поддержании стабильности российской экономики, однако вопрос о ее продлении будет решаться правительством РФ. Об этом 23 января сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«[Продолжение обязательной продажи валютной выручки] прерогатива правительства. Ни для кого не секрет — микро- и макростабильность обеспечена», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также представитель Кремля отметил стабильность положительных темпов развития российской экономики.

Ранее в этот день правительство предложило продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца текущего года. Данное требование было установлено для стабилизации валютного курса и на основании данных о низких среднедневных продажах экспортной выручки компаниями. В настоящий момент меры действуют до 30 апреля.

25 декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам ноября доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может достичь 100%. В октябре экспортеры продали 91% валютной выручки, в марте — 98%, в октябре 2022 года — 107%. Она выступила за то, чтобы это решение было временным, поскольку в настоящее время компании учатся обходить ограничения.

До этого, 4 ноября, глава Минфина РФ Антон Силуанов подчеркнул, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали. По его словам, курс рубля сохранится в нынешних параметрах.

11 октября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Отмечается, что некоторые компании обязаны предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики, которые содержат информацию о покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Данные компании относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.