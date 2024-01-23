Школы в Южно-Сахалинске перешли на удаленку из-за циклона

Сахалин по-прежнему остается во власти циклона, который принес в регион сильные осадки. По прогнозам ветер и сильные осадки сохранятся до среды, 25 января.

Как уточняет ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Сахалинска, социальная инфраструктура в городе работает в штатном режиме. Общественный транспорт ходит, а дороги чистят. Службы остаются в режиме повышенной готовности.

Школы в городе перевели на дистанционное обучение. В среду дети также очно учиться не будут.

Ранее на Сахалине в 10 южных и центральных районах спасатели объявили экстренное предупреждение на ближайшие два дня, 24 и 25 января. Это связано с прохождением циклона по территории острова.

Сильный снег, местами очень сильный, метель, видимость 500 м и менее, порывы ветра до 30 м/с ожидаются на территории Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского, Поронайского, Смирныховского районов и города Южно-Сахалинска.