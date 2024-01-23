Один ребенок умер и трое пострадали от отравления газом в Хакасии

В Хакасии восьмилетняя девочка умерла от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, об обнаружении тела ребенка в доме в деревне Буденовка Бейского района стало известно 23 января.

В доме проживала семья с пятью детьми. Хозяин семьи протопил печь на ночь, а утром взрослые и дети почувствовали недомогание. Позже мужчина обнаружил младшую дочь мертвой. Еще троих детей госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

Обстоятельства происшествия уточняются, для установления причины смерти ребенка и плохого самочувствия других детей назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее, 22 января, сообщалось, что прокуратура организовала проверку в связи с отравлением людей угарным газом в Каспийске. Девять человек были госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Среди них пять детей.