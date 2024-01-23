Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи
Политика
Лавров заявил о росте комплексов безнаказанности и превосходства США
Мир
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Мир
Аргентинские депутаты потребовали обосновать отказ от вступления в БРИКС
Спорт
Боксер Джонсон назвал себя русским на 100%
Авто
Средняя цена на подержанные авто в РФ выросла на 30%
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене фотографу Скворцову
Армия
Источник сообщил о завершении испытаний антидроновых мини-ракет для ЗРК
Экономика
Владельцем главного юрлица «Яндекса» в РФ стала российская МКАО
Мир
После землетрясения в Алма-Ате медпомощь потребовалась 44 гражданам
Мир
В Бельгии заявили о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время
Мир
Байден после слов Жан-Пьер о его остром уме перепутал своих министров
Мир
США попросят союзников помочь Киеву деньгами
Мир
Песков высмеял вербовочный ролик ЦРУ на русском языке
Авто
Россияне потратили на покупку новых авто в декабре рекордную сумму
Сюжет:

В Швейцарии заявили о наказании ЕС самого себя санкциями против России

Политик Шевалье: ЕС, введя санкции против РФ, наказал самого себя
0
Фото: REUTERS/Johanna Geron
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз хотел наказать санкциями Россию, но в конечном итоге страдают европейские народы. Об этом 23 января заявил в интервью «Известиям» вице-президент Женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье.

«Что касается санкций, то это вызывает у меня улыбку. Мы предельно ясно осознавали, что эти санкции были огромным ударом по ногам тех, кто их ввел, то есть мы хотели этими санкциями наказать Россию и в конечном итоге наказали европейцев и сами европейские народы. Швейцария никогда не принимала санкции в полном объеме, не обдумав это самостоятельно, и это имело место. А для нас это стратегическая ошибка, и я думаю, что со временем, когда этому конфликту уже почти два года, люди осознают эту ошибку», — сказал Шевалье.

Он отметил, что сейчас сотни миллиардов долларов и евро на помощь Украине в основном поступают от США и Евросоюза. По словам политика, в европейском объединении понимают, что из-за сложившейся ситуации катятся в трясину, которая может продлиться так же долго, как и война во Вьетнаме.

«Я не думаю, что сегодня кто-то в этом заинтересован. Нам еще следует подумать о том, как выйти из этого конфликта победителями. Со стороны Европейского союза, я бы сказал, есть начало размышлений, и это хорошо», — резюмировал Шевалье.

Еврострадания: конфискация российских активов ударит по Евросоюзу
Будут ли приняты контрмеры со стороны РФ

Ранее, 21 января, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в интервью газете Sonntags Zeitung заявил, что Женева утратила авторитет неангажированной международной площадки и не может рассматриваться в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта.

В конце декабря 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет ограничений против России является санкционным безумием. Между тем посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что введенные Западом антироссийские санкции не работают. По его мнению, сельское хозяйство в России по-прежнему находится на достойном уровне, а техническое развитие страны продолжается так же успешно, как раньше.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024