Евросоюз хотел наказать санкциями Россию, но в конечном итоге страдают европейские народы. Об этом 23 января заявил в интервью «Известиям» вице-президент Женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье.

«Что касается санкций, то это вызывает у меня улыбку. Мы предельно ясно осознавали, что эти санкции были огромным ударом по ногам тех, кто их ввел, то есть мы хотели этими санкциями наказать Россию и в конечном итоге наказали европейцев и сами европейские народы. Швейцария никогда не принимала санкции в полном объеме, не обдумав это самостоятельно, и это имело место. А для нас это стратегическая ошибка, и я думаю, что со временем, когда этому конфликту уже почти два года, люди осознают эту ошибку», — сказал Шевалье.

Он отметил, что сейчас сотни миллиардов долларов и евро на помощь Украине в основном поступают от США и Евросоюза. По словам политика, в европейском объединении понимают, что из-за сложившейся ситуации катятся в трясину, которая может продлиться так же долго, как и война во Вьетнаме.

«Я не думаю, что сегодня кто-то в этом заинтересован. Нам еще следует подумать о том, как выйти из этого конфликта победителями. Со стороны Европейского союза, я бы сказал, есть начало размышлений, и это хорошо», — резюмировал Шевалье.

Ранее, 21 января, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в интервью газете Sonntags Zeitung заявил, что Женева утратила авторитет неангажированной международной площадки и не может рассматриваться в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта.

В конце декабря 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет ограничений против России является санкционным безумием. Между тем посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что введенные Западом антироссийские санкции не работают. По его мнению, сельское хозяйство в России по-прежнему находится на достойном уровне, а техническое развитие страны продолжается так же успешно, как раньше.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.