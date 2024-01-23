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В США заявили о панике Европы из-за неудач Украины на фронте

Weapons and Strategy: Европа впала в панику из-за давления ВС России на Украину
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Фото: REUTERS
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В Европе началась паника из-за того, что на Украине не в состоянии противостоять натиску Вооруженных сил (ВС) РФ. Такое мнение 23 января высказал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье Weapons and Strategy.

«Европейские и американские союзники [украинского президента Владимира] Зеленского <...> понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению. Именно поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию», — пишет он.

По мнению колумниста, в Европе считают, что если Россия одержит победу на Украине, то европейцы окажутся под угрозой. Поэтому в последнее время особенно часто руководители стран НАТО заявляют о необходимости укрепления границ и усиления обороны. Кроме того, в конце января начнутся почти пятимесячные учения альянса, которые являются «попыткой продемонстрировать России» потенциал объединения. Однако эксперт предполагает, что учения также покажут «русским, что им нужно сделать».

Кроме того, как считает автор статьи, «странам Европы не на что опереться», так как их безопасность сильно зависит от США. Он подчеркивает, что в годы после распада СССР государства Европы сосредоточились на социальных расходах, не финансируя оборонную промышленность в нужной мере. К тому же многое из того, что у них уже было, чтобы защитить свои границы, они передали Киеву, «оставив пустые полки и склады».

США, более того, сами сталкиваются с рядом проблем и оставляют большую неуверенность в том, смогут ли они «спасти Европу» даже при всем желании.

Также Брайен отметил, что нет «никаких сомнений, что Россия добьется успеха». По его мнению, есть вероятность, что украинские военные смогут задержать военнослужащих России, однако полностью остановить наступление у них нет возможности. Он указывает на то, что если Киев попытается привлечь дополнительные силы в места столкновений, то под угрозу попадут другие точки вдоль линии соприкосновения.

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До этого, 15 января, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять угрозу для восточного фланга НАТО. Она сочла, что в долгосрочной перспективе Североатлантическому альянсу необходимо принять стратегию сдерживания России по аналогии с холодной войной. В нацобороне Эстонии также сообщили о намерении заминировать границы государства. Латвия также усиленно строит укрепления на границе с Россией.

Ранее, 14 января, немецкая газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году, после победы РФ на Украине в июне этого года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild о подготовке Германии к якобы столкновению НАТО и России «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к уткам данный план.

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