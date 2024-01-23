Катя Лель впервые раскрыла детали своего развода

Певица Катя Лель раскрыла подробности своего развода летом 2023 года с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Деталями она поделилась 22 яняваря в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1».

Информация о разводе пары после 15 лет брака по инициативе артистики появилась в СМИ в декабре того же года, однако ранее Лель ее не комментировала.

«Мы очень тепло расстались как очень цивилизованные люди. Мне кажется, он до конца это не принял и в это не поверил», — рассказала певица.

Студию также посетила 14-летняя дочь экс-супругов Эмилия Кузнецова, которая тоже прокомментировала ситуацию.

«Я понимаю маму. Я считаю, что она права. Всё хорошо, я общаюсь с папой так же, как и обычно. Мы встречаемся очень часто», — сказала она.

Ранее, в конце ноября 2023 года, Лель призналась в беседе с «Известиями», что после того, как ее песня «Мой мармеладный» попала в топ-3 трендов во всем мире на Spotify и завирусилась в соцсетях, ей стали поступать предложения от самых известных лейблов мира о совместном сотрудничестве. Она также отметила, что о тренде на использование своего хита узнала от дочери.