Режим «черного неба» действует в Красноярске

В Красноярске до 19 часов вторника, 23 января, продлили режим «черного неба». Метеорологические условия остаются неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Специалисты регионального министерства экологии продолжают усиленно работать в круглосуточном режиме. Инспекторы экологического надзора патрулируют улицы, выявляя источники загрязнения воздуха. Совместно с прокуратурой ведутся проверки предприятий.

Режим действует в Красноярске с 19 января.

Заводы, работающие в городах, где объявлен режим «черного неба», обязаны в этот период снижать нагрузку на воздух, поясняет ИА KrasnoyarskMedia.