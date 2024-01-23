Экономист рассказал об эффективности обязательной продажи валютной выручки

Правительство России предложит продлить обязательную продажу валютной выручки отдельными крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его слова приводит пресс-служба правительства. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков назвал действующую меру эффективной. Эксперт рассказал «Известиям» 23 января, что она позволила стабилизировать курс.

«Мы видим, что курс российского рубля укрепляется в том числе и благодаря этой мере. Мне кажется, такие меры очень неплохо влияют на экономику. То есть, у нас экспортеры действительно зарабатывают много и некоторые из них зарабатывают на сегодняшний день даже сверхдоходы. Соответственно, эти компании продают валютную выручку, поддерживая курс», — объяснил он.

Экономист отметил, что если раньше такая мера была невыгодна для компании, потому что курс был не особо стабилен предыдущие годы, то в настоящее время на фоне укрепляющегося рубля компании, которые попадают под действие продажи валютной выручки, могут даже заработают на этом, потому что рубль укрепляется. При этом эксперт предположил, что российская нацвалюта продолжит укрепляться в течении этого года.

«Считаю, что мера очень хорошая, тем более, что туда попадают некоторые компании из некоторых отраслей. <...> В России очень аккуратно этим инструментом пользуются, и эта мера оказывает исключительно положительное влияние», — подчеркнул Чирков.

Ранее, 11 октября 2023 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами.

4 ноября министр финансов Антон Силуанов заявил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали. Он добавил, что курс национальной валюты стабилизировался.