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Считавшийся погибшим наемник из «харьковского списка» заявил о нахождении во Франции

Наемник из «харьковского списка» Дрион сообщил, что жив и находится во Франции
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Фото: соцсети
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Гражданин Франции Алексис Дрион, имя которого есть в списке тех, кто находился в Харькове во время удара Воруженных сил (ВС) РФ по расположению иностранных наемников, публиковал снимки из Украины с оружием в руках. При этом в настоящее время, как он сообщил в соцсетях, он находится во Франции.

Накануне волонтеры организации SOS Donbass передали «РИА Новости» список, в котором фигурирует фамилия Дриона. После этого журналисты обратили внимание на его страницу в соцсетях. Отмечается, что последние публикации были, предположительно, сделаны на Украинн. Первый кадр выложен в мае 2023 года, на котором изображен лежащий на земле человек в камуфляжной одежде, рядом с ним автомат Калашникова, военный рюкзак с нашивкой флага Франции и лента в цветах украинского флага.

На странице Дриона есть и другие фотографии в военной форме. 3 июня он выложил фото, на котором стоит с автоматом на одном колене перед пикапом.

При этом ранее сообщалось, что Дрион погиб при ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове. Таким образом, он опроверг эти данные.

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22 января стало известно о прибытии на Украину более 300 французских наемников с начала проведения специальной военной операции (СВО). Также он подчеркнул, что по состоянию на январь 2024 года на территории Украины остались только 50 военных из Франции.

Ранее, 19 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты ведут диалог с Парижем на тему уничтоженных наемников из Франции. Он добавил, что на стороне киевского режима воюет множество иностранных боевиков, о чем Москва неоднократно заявляла.

До этого, Минобороны РФ сообщило, что российские силы нанесли 16 января высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков были уничтожены, более 20 — ранены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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