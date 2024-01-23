Москва рассчитывает на более четкое неприятие странами СНГ инициатив против РФ в ООН

В России рассчитывают, что партнеры по СНГ будут более четко выражать свое непринятие в ООН антироссийских инициатив и резолюций. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на брифинге перед заседанием Совета постпредов при Содружестве 23 января.

«Конечно, хотелось бы, чтобы при рассмотрении явно антироссийских проектов резолюций Генеральной Ассамблеи наши коллеги более четко выражали свое неприятие таких инициатив, за которыми потом разворачивается шлейф последующих действий в плане очернения и препятствий развития не только нашей страны, но и нашего полезного и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Панкин.

Замглавы МИД РФ подчеркнул также, что Россия готова выступать в ООН против политически мотивированных документов в отношении других стран содружества.

23 января проходит первое в этом году заседание постоянных представителей ООН при СНГ, в ходе которого проводится презентация приоритетов председательства в организации. К России эти функции перешли с 1 января. Как указывал президент РФ Владимир Путин, как председатель в СНГ Российская Федерация уделит пристальное внимание углублению экономических связей между государствами и расширению расчетов в национальных валютах.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.