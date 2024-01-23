Цивилева вошла в состав оргкомитета «Единой России» «Наша Победа»

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева вошла в состав организационного комитета «Единой России» «Наша Победа». Об этом во вторник, 23 января, сообщили в пресс-службе партии.

В публикации отметили, что членами оргкомитета также стали замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, председатель общероссийской организации «Российский союз ветеранов» Виталий Азаров и председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев.

Оргкомитет «Наша Победа» был создан в 2020 году к 75-летию окончания Великой Отечественной войны (ВОВ). Его цели заключаются в объединении всех направлений и проектов партии по сохранению исторической памяти, в оказании помощи ветеранам и противодействии фальсификации истории.

До этого, 20 января, президент России Владимир Путин поздравил жителей Великого Новгорода и Новгородской области с 80-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, подчеркнув, что это событие не только стало важной вехой в ходе ВОВ, но и приобрело огромное символическое значение. Путин добавил, что священный долг нынешних поколений россиян — хранить историческую правду о подвиге поколения победителей в Великой Отечественной войне, о том, как их единство и сплоченность помогали преодолевать любые трудности.