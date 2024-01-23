Продажу алкоголя запретят в День студента на Камчатке

В Камчатском крае 25 января, в День студента, будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. На работу предприятий общественного питания (ресторанов, баров и кафе) ограничения не распространятся, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональное министерство экономического развития.

На территории полуострова запрет на продажу алкоголя вводят не только в День студента, но и в другие праздники: Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (последняя суббота июня), День знаний, Всероссийский день трезвости (11 сентября).

Агентство напоминает, что впервые подобные ограничения ввели на Камчатке в 2015 году сроком на один год. Результаты эксперимента подтвердили целесообразность ограничений.

Ранее сообщалось, что в Москве к Дню студента подготовили десятки мероприятий. В программе — концерты, выставки, занятия по профориентации, бесплатные развлечения в городских парках и на катках.