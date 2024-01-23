Диетолог назвала самые опасные сладости

Некоторые сладости не только могут быть бесполезными для здоровья, но и крайне опасными. Об этом 23 января рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

По ее словам, в первую группу вредных сладостей входят те, которые жарятся во фритюре, — пончики, чак-чак и хворост.

«Такие блюда традиционно считаются рисковыми с точки зрения канцерогенности. В таких сладостях огромное количеств жиров, простых углеводов и сахаров, относящихся к легкоусваиваемым. А это всё и лишние килограммы, и нагрузка на поджелудочную железу, печень. Если увлекаться такими сластями, будет расти вес, который тянет за собой риски ожирения, сахарного диабета и проблем с сердцем», — рассказала Мансурова aif.ru.

Опасность также представляют шипучие конфеты, так как в них много кислот, разрушающих стенки пищевода и воздействующих на слизистую желудка, из-за чего растут риски травмирования пищеварительной системы. Еще одним вредным продуктом являются батончики с заменителем шоколада.

«Надо очень внимательно читать состав на упаковке. В идеале там не должно быть химических подсластителей, множественных ароматизаторов и так далее. Лучше всего, если батончик покрыт натуральным темным или даже горьким шоколадом», — отметила диетолог.

Что касается жевательной резинки, то ее допустимо жевать только первые пять минут. После этого она может привести к проблемам с пищеварением из-за провоцирования избыточной выработки желудочного сока.

«Да и для зубов длительное жевание неполезно: они стираются, на них повышенная нагрузка. На этом фоне развиваются дисфункция работы желудка и двенадцатиперстной кишки, ослабление пародонта, сбои в работе височно-нижнечелюстного сустава, стирание эмали. Есть риск развития язв и гастрита, а также риск повышенной сухости полости рта», — указала эксперт.

Кондитерские изделия с начинкой вредны не только тем, что в их составе много сахара, жиров и масел. Они также содержат искусственные добавки, такие как красители и стабилизаторы.

«Такие добавки опасны тем, что перегружают желудочно-кишечный тракт. Некоторые из таких добавок и вовсе могут вызывать даже онкологические заболевания. Кроме того, в числе осложнений от переизбытка таких десертов на постоянной основе могут быть аллергии, гастриты и прочие неприятности. А еще на фоне их обильного употребления растет уровень холестерина. И это всё негативно сказывается на состоянии сосудов», — предупредила Мансурова.

Также вредные вещества в своем составе могут содержать злаковые батончики. Полезный продукт должен иметь до 300 ккал на 100 г и исключать трансжиры, ароматизаторы и прочие компоненты.

Мансурова отметила, что любыми сладостями нельзя злоупотреблять, но в небольших дозах и при нечастом потреблении такие продукты не причинят вреда здоровью.

В октябре минувшего года врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала «Известиям», что самый опасный ужин в плане риска набора веса — это тот, который содержит много жира, углеводов и соли. В частности, это жареное мясо с картошкой или запеченное «мясо по-французски».