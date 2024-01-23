В Санкт-Петербурге мать задушила восьмимесячную дочь подушкой

В Санкт-Петербурге 23-летняя местная жительница на фоне внезапно возникшей неприязни задушила подушкой свою восьмимесячную дочь, женщине предъявлено обвинение. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по городу.

Обвинение предъявлено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняет следствие, 18 января в квартире одного из домов по Тихоокеанской улице мать на почве внезапно возникших неприязненных отношений задушила подушкой свою восьмимесячную дочь, которая не хотела спать.

Затем обвиняемая оставила в квартире своего сына в возрасте одного года и девяти месяцев, а сама уехала к знакомому. Вернулась она 20 января и для сокрытия преступления сообщила в полицию данные об обнаружении тела дочери, которую ранее якобы оставляла со знакомой.

Обвиняемая признана вину. Ее сына передали отцу, который проживает отдельно.

О смерти ребенка сообщалось ранее, 20 января. Тогда мать рассказывала, что оставила маленькую дочь и ее брата дома с подругой. Вернувшись домой, она обнаружила тело дочери между кроватью и стеной. При этом подруги дома не было, а входная дверь была закрыта. Затем стало известно, что мать детей задержали.