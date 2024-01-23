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В МИЦ «Известия» обсудят эпидемиологическую ситуацию в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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24 января в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Тридемия и болезнь X: как защитить здоровье россиян?».

Насколько часто сейчас встречается одновременное заражение гриппом, COVID-19 и ОРВИ? С чем связан резкий рост заболеваемости коклюшем? Насколько опасна новая «болезнь X»? Когда нынешняя волна заболеваемости в России пойдет на спад?

Участники:

  • Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН;
  • Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России;
  • Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.

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