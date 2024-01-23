Погибший в ДТП в Хабаровском крае водитель не был пристегнут
Автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства смертельного ДТП в Ульчском районе Хабаровского края. Погиб водитель автомобиля.
ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГАИ УМВД по региону сообщает, что авария произошла 22 января в 20 часов у дома на Партизанской улице в селе Мариинское. Водитель Toyota не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и наехал на опору ЛЭП.
От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Фатальности травм сопутствовало то, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.
Специалисты взяли кровь на установление состояния опьянения.
Ранее, 20 января, сообщалось, что на севере Хабаровска двое детей пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух иномарок — автомобилей Toyota Prius и Nissan AD.