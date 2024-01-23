Хабаровцам увеличили вознаграждение за добровольно сданное оружие

В Хабаровском крае увеличили сумму вознаграждения за добровольно сданное оружие. С 2024 года размер поощрения для любого жителя региона, сдавшего в подразделения Росгвардии или полиции ружье, пистолет, карабин, револьвер или винтовку, составит от 4,2 тыс. до 9,8 тыс. рублей.

За сданное газовое оружие и оружие ограниченного поражения заплатят 2,1 тыс. рублей. За вознаграждение принимают холодное оружие, патроны, порох и другие виды боеприпасов. Средства выделяются из регионального бюджета.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального управления федеральной службы Войск национальной гвардии РФ, получение вознаграждения гражданином, добровольно сдавшим в органы правопорядка найденное или незаконно хранящееся оружие, предусматривает госпрограмма по обеспечению общественной безопасности и противодействию преступности.

Ранее возможность получить вознаграждение предоставили законным владельцам гражданского оружия. Так, если человек долгое время не может продать принадлежащее ему оружие, он имеет право обратиться в ближайшее подразделение Росгвардии или полиции и сдать его.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Колпна Орловской области нашла охотничье ружье в своем шкафу во время разбора личных вещей покойного супруга. О своей находке пенсионерка сообщила в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Правоохранители пообещали выплатить вознаграждение в размере 8 тыс. рублей после того, как будет проведена экспертиза.