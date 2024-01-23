В Кузбассе ребенок попал в больницу после того, как его зажало дверьми автобуса

В Кемеровской области возбудили уголовное дело после сообщений СМИ о том, что малолетний ребенок попал в больницу после травмы в автобусе. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете 23 января.

«В поселке Пионер школьника зажало дверями автобуса, при открытии которых во время движения транспортного средства ребенок выпал из салона на улицу. В СМИ сообщается, что нога мальчика застряла в проеме дверей, однако водитель транспортного средства продолжил движение», — передает пресс-служба ведомства в Telegram.

В СК рассказали, что вследствие полученных травм ребенок был госпитализирован.

По факту происшествия в в следственном отделе по Заводскому району города Кемерово СУ СК по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Правоохранители проводят проверку обстоятельств произошедшего.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления», — уточнили в региональном СК.

До этого, 13 января, в Санкт-Петербурге прокуратура провела проверку после обращения матери 13-летней девочки, которую контролер высадил в мороз из автобуса. Девочка вспомнила, что забыла проездной билет дома, когда была уже в пути в спортивную секцию. Она попробовала объяснить ситуацию контролеру и оплатить проезд наличными. В ответ на это ее высадили из автобуса, несмотря на то что было уже поздно.

Днем ранее, 12 января, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с нападением на школьниц в маршрутке в Свердловской области. Водитель общественного транспорта оскорбил двух несовершеннолетних девушек и напал на них.