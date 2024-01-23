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Лавров заявил о росте комплексов безнаказанности и превосходства США

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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США на протяжении долгих лет игнорировали «добрую волю» президента России Владимира Путина, а их комплекс превосходства становится все масштабнее. Такое мнение 23 января выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью CBS News.

«Комплекс превосходства, комплекс безнаказанности становится слишком глубоким. Те, кто проигнорировал огромное количество доброй воли, проявленной Путиным в течение первых двух сроков, просто сказали: ладно, эти ребята такие милые, мы будем держать его в своем кармане», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что США просчитались относительно России и Владимира Путина, и им стоит это переосмыслить.

Также дипломат отметил, что нынешнее поколение американских политиков не извлекло уроков из той «неприемлемой политики», которую США начали после распада СССР.

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Также на заседании Совета Безопасности ООН Сергей Лавров обвинил Запад в поддержке ударов Киева по гражданским объектам в РФ. Он подчеркнул, что украинские военные умышленно, безжалостно и методично обстреливают гражданские объекты в России оружием Запада, который в курсе происходящего.

Ранее, 14 января, обозреватель Ребекка Гордон в статье для издания The Nation указала, что власти США придерживаются позиции безнаказанности за совершение военных преступлений. По ее мнению, чувство безнаказанности США находит подтверждение в 750 признанных военных базах в 80 странах мира и развязывании многочисленных войн.

До этого, 8 ноября, посол России в США Анатолий Антонов высказался, что США пытаются переложить ответственность за разрушение международной архитектуры безопасности на Россию на фоне выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), так как это их излюбленная практика.

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