США на протяжении долгих лет игнорировали «добрую волю» президента России Владимира Путина, а их комплекс превосходства становится все масштабнее. Такое мнение 23 января выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью CBS News.

«Комплекс превосходства, комплекс безнаказанности становится слишком глубоким. Те, кто проигнорировал огромное количество доброй воли, проявленной Путиным в течение первых двух сроков, просто сказали: ладно, эти ребята такие милые, мы будем держать его в своем кармане», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что США просчитались относительно России и Владимира Путина, и им стоит это переосмыслить.

Также дипломат отметил, что нынешнее поколение американских политиков не извлекло уроков из той «неприемлемой политики», которую США начали после распада СССР.

Также на заседании Совета Безопасности ООН Сергей Лавров обвинил Запад в поддержке ударов Киева по гражданским объектам в РФ. Он подчеркнул, что украинские военные умышленно, безжалостно и методично обстреливают гражданские объекты в России оружием Запада, который в курсе происходящего.

Ранее, 14 января, обозреватель Ребекка Гордон в статье для издания The Nation указала, что власти США придерживаются позиции безнаказанности за совершение военных преступлений. По ее мнению, чувство безнаказанности США находит подтверждение в 750 признанных военных базах в 80 странах мира и развязывании многочисленных войн.

До этого, 8 ноября, посол России в США Анатолий Антонов высказался, что США пытаются переложить ответственность за разрушение международной архитектуры безопасности на Россию на фоне выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), так как это их излюбленная практика.