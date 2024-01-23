РБК: инвесторы сообщили Белоруссии о дефолте по пяти белорусским евробондам

Группа российских инвесторов, среди которых восемь физических лиц и пять компаний, направила министру финансов Белоруссии Юрию Селиверстову уведомление о дефолте по выпускам еврооблигаций — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. Об этом во вторник, 23 января, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Совокупная сумма выпусков составляет около $3,25 млрд. Представитель инициативной группы поделился с изданием, что инвесторы рассматривают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд с иском о взыскании выплат.

Отмечается, что прямые выплаты по евробондам в адрес инвесторов РФ прекратились в 2022 году, однако в конце 2023-го были возобновлены выплаты по выпуску Belarus 2023 для тех, кто купил бумаги до 6 декабря 2022 года.

«Дефолт Республики Беларусь по указанным выше еврооблигациям стал результатом невыполнения Советом министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций и/или выплате процентных купонов по ним», — подчеркнули инвесторы в уведомлении.

До этого, в ноябре, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал «Известиям», что рейтинговое агентство АКРА отзывает незапрошенные кредитные рейтинги Белоруссии по неаналитическим причинам. По его словам, АКРА должно было присвоить технический дефолт по еврооблигациям республики, но в итоге только перестанет их рейтинговать.