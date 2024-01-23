Генерал ВСУ признал напряженность на артемовском и северском направлениях
Обстановка на артемовском и северском направлениях остается напряженной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 января заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Алексей Сырский.
«Обстановка остается очень напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий», — написал он в Telegram.
Сырский рассказал, что заслушал командиров по выводам по оценке обстановки, а также предложения по дальнейшему ведению боевых действий.
«Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов», — добавил он.
21 января сообщалось, что российские военнослужащие заставили бежать бригаду нацполиции Украины «Лють» под Артемовском (украинское название — Бахмут). В этот же день ВС РФ заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта.
Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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