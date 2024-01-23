Один человек погиб и трое пострадали после нападения волка под Курганом
Волк напал на людей в Курганской области, один человек погиб и трое пострадали. Об этом 23 января сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков.
«Ночью в поселке Курорт Озеро Медвежье зашел волк. Прежде чем он был замечен и ликвидирован, четверо жителей поселка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось», — написал он в Telegram.
По словам главы района, это первый случай нападения волка на человека в этом поселке.
«Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или вблизи его границ. Правоохранительные органы патрулируют территорию поселка», — добавил он.
Ранее, 17 января, в Озерске Челябинской области два человека пострадали в результате нападения лисы. Животное само проявляло агрессию и не было спровоцировано.