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Один человек погиб и трое пострадали после нападения волка под Курганом

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Волк напал на людей в Курганской области, один человек погиб и трое пострадали. Об этом 23 января сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков.

«Ночью в поселке Курорт Озеро Медвежье зашел волк. Прежде чем он был замечен и ликвидирован, четверо жителей поселка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось», — написал он в Telegram.

По словам главы района, это первый случай нападения волка на человека в этом поселке.

«Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или вблизи его границ. Правоохранительные органы патрулируют территорию поселка», — добавил он.

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Ранее, 17 января, в Озерске Челябинской области два человека пострадали в результате нападения лисы. Животное само проявляло агрессию и не было спровоцировано.

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