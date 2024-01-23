В Таиланде заявили о намерении добиваться включения муай-тай в Олимпийские игры
Таиланд заявил о намерении добиваться олимпийского статуса для национального вида единоборств муай-тай, или тайского бокса. Об этом во вторник, 23 января, сообщила газета Bangkok Post.
«Однажды у нас будет возможность поболеть за боксеров тайского бокса, представляющих Таиланд на Олимпийских играх», — написала заместитель председателя Национального комитета по стратегии мягкой силы Пэтонгтарн Чинават на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).
Одной из предполагаемых мер популяризации данного вида спорта может стать введение системы ранжирования поясов, аналогичной той, которая используется в корейском боевом искусстве тхэквондо.
Ранее, 13 октября, исполком МОК утвердил новые виды спорта в программе ОИ-2028. В программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе войдут пять новых видов спорта: бейсбол (совместном с софтболом), крикет (версия Twenty20), флаг-футбол (разновидность американского футбола), лакросс и сквош.