В Южноуральске обнаружили тело пропавшего восьмилетнего мальчика
В городе Южноуральск найдено тело восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает 23 января добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по Челябинской области в социальной сети «ВКонтакте».
«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным», ― гласит комментарий администраторов сообщества к записи о пропаже ребенка.
Известно, что мальчик пропал днем 22 января, уйдя в неизвестном направлении. О пропаже сообщил отец ребенка.
По информации регионального новостного агентства «Доступ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мальчик утонул в реке Увелька.
«Подробности будут устанавливать сотрудники Следственного комитета. Предварительно, произошедшее квалифицируется как несчастный случай», ― отметил собеседник агентства.
18 ноября в Красноярском крае обнаружили тело 12-летнего школьника в реке Мазульке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего»). Несколькими днями ранее мальчик не вернулся домой после школы. Мама ребенка обратилась с заявлением в полицию, после чего школьника начали искать полиция и поисковая служба. Позже в убийстве признался друг школьника. По данным следствия, мотивом для такого поступка стало то, что подросток оскорбил мать подозреваемого.