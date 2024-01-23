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В Южноуральске обнаружили тело пропавшего восьмилетнего мальчика

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В городе Южноуральск найдено тело восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает 23 января добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по Челябинской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным», ― гласит комментарий администраторов сообщества к записи о пропаже ребенка.

Известно, что мальчик пропал днем 22 января, уйдя в неизвестном направлении. О пропаже сообщил отец ребенка.

По информации регионального новостного агентства «Доступ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мальчик утонул в реке Увелька.

«Подробности будут устанавливать сотрудники Следственного комитета. Предварительно, произошедшее квалифицируется как несчастный случай», ― отметил собеседник агентства.

18 ноября в Красноярском крае обнаружили тело 12-летнего школьника в реке Мазульке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего»). Несколькими днями ранее мальчик не вернулся домой после школы. Мама ребенка обратилась с заявлением в полицию, после чего школьника начали искать полиция и поисковая служба. Позже в убийстве признался друг школьника. По данным следствия, мотивом для такого поступка стало то, что подросток оскорбил мать подозреваемого.

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