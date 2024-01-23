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Эндокринолог назвала отличия реального голода от психологического

Эндокринолог Пальченко: психологический голод — патологический, может быть постоянным и временным
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Фото: Getty Images/cream_ph
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На фоне стресса зачастую появляется желание «заесть проблемы», и под рукой в этом случае чаще всего оказывается сладкое и мучное, к тому же сладкое стимулирует выработку серотонина (гормона счастья). Как отличить психологический голод от истинного, рассказала 23 января врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Урал» Евгения Пальченко.

«Стихийный прием быстрых (простых) углеводов провоцирует выброс большого количества инсулина, и чувство голода может появиться уже через два часа после последнего приема пищи. Так формируется определенный шаблон поведения: стресс — сладкое — переедание — осуждение себя — снижение настроения — употребление новой порции сладкого — стресс. И так порочный круг замыкается и цикл повторяется», — объяснила она «Газете.Ru».

Истинный голод, продолжила врач, обусловлен дефицитом питательных веществ — глюкозы, аминокислот, жиров и белков. Их и просит восполнить организм, продуцируя ощущение голода. Оно нарастает постепенно в течение 3–4,5 часа после еды и характеризуется ощущением пустоты в желудке, урчанием, слабостью.

Истинный голод также может возникнуть после эмоционального или умственного напряжения, усиленных занятий спортом, когда есть реальная физиологическая причина для повышения аппетита, добавила Пальченко.

«Психологический голод относится к патологическому, может быть постоянным и временным. Непостоянный патологический голод — это быстро развивающееся желание поесть, не сопровождающееся никакими физическими ощущениями со стороны желудочно-кишечного тракта. На фоне психологических проблем голод возникает как механизм защиты, формируются новые привычки: заесть стресс или плохое настроение, обиду или одиночество, приступ тревоги», — рассказала она.

Эндокринолог указала на то, что к психологическому голоду относится и привычка есть во время работы, при просмотре телевизора или чтении. Постоянный патологический голод также становится следствием определенных заболеваний, при дисбалансе гормонов.

«Встречается часто при болезнях щитовидной железы, сахарном диабете, может сопровождать человека при неправильно назначенных противозачаточных препаратах или антидепрессантах и так далее», — отметила она.

В заключение эксперт предупредила: если чувство голода возникает слишком часто и сопровождается различными симптомами, в том числе повышением массы тела, потливостью, слабостью, раздражительностью, болью в области живота, то необходимо обратиться к врачу-терапевту и пройти обследование.

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