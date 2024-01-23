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Российские инженеры проделали брешь в минно-взрывных заграждениях ВСУ

МО: инженеры разорвали цепь минно-взрывных заграждений ВСУ на купянском направлении
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Минно-взрывные заграждения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении не смогли противостоять натиску специалистов группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны России, информацию передает «РИА Новости» во вторник, 23 января.

«Инженерно-саперные подразделения 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на купянском направлении в зоне проведения СВО», — сказано в публикации.

Издание привело слова командира инженерно-саперного взвода с позывным Дальний, который рассказал о работе саперов группировки над разминированием территории. В основном специалисты сталкиваются с минами советского производства, а также с взрывоопасными предметами, извлечение которых из земли представляется невозможным.

«Такие предметы опасны для нашей пехоты и бронетехники. Работа очень важная. Зачастую инженерам приходится работать на переднем крае на удалении до 300-400 м от противника, на их минных полях. Но все успешно либо снимаем, либо уничтожаем накладными зарядами. Также работаем дистанционно с использованием установок УР-83П и УР-77», — пояснил командир взвода.

В Минобороны РФ также рассказали, что украинские военные при отступлении зачастую не только оставляют заминированные окопы и блиндажи, но и раскидывают специальные мины, замаскированные под радиостанции, магазины от стрелкового оружия и личные вещи.

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Ранее, 21 января, в пресс-службе Росгвардии сообщили, что военнослужащие инженерно-саперных и сотрудники инженерно-технических подразделений ведомства с начала спецоперации обезвредили свыше 320 тыс. взрывоопасных предметов.

До этого, 18 января, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал кадры работы взвода БПЛА инженерно-сапёрной роты ВС РФ. Разминирование происходило при помощи беспилотников, подлетающих близко к мине, сбрасывающих шашку и отлетающих на безопасное расстояние прежде, чем произойдет взрыв.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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