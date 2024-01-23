Джонсон назвал себя стопроцентно русским

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В Китае произошло второе за сутки землетрясение
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Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
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Источник сообщил о завершении испытаний антидроновых мини-ракет для ЗРК
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В СМИ заявили о зависимости Зеленского от внимания публики
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