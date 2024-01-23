В Ставропольском крае загорелась животноводческая ферма
В Ставропольском крае на животноводческой ферме возникло возгорание площадью 1,3 тыс. кв.м. . Об этом во вторник, 23 января, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В поселке Орловка огонь охватил животноводческую ферму. Сотрудники МЧС РФ спасли 20 свиней. К сожалению, 10 голов погибли», — говорится в сообщении ведомства.
На месте тушения работали 12 пожарных и четыре единицы техники.
Ранее сообщалось, что на территории Рязанской области на прошлой неделе зарегистрировано 14 пожаров, в четырех из них погибли люди. Все смертельные случаи произошли в один день — 15 января.