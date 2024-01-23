Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки причин схода снега в Самаре

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления (СУ) СК по Самарской области Алексею Колбасину предоставить отчет о проведении доследственной проверки по факту схода снега во дворе жилого дома. Об этом сказано в Telegram-канале Следкома РФ во вторник, 23 января.

«21 января 2024 года во дворе одного из домов города Самары произошел сход снега, в результате чего опасности подверглись несовершеннолетние, находившиеся вблизи дома», — написано в сообщении.

Следственными органами СУ СК России по региону в настоящее время проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи дадут оценку действиям или бездействию лиц, которые были ответственны за очистку снега на крышах домов в этом районе.

Ранее, 22 января, СУ СК РФ по Самарской области сообщило, что в центре Самары детей накрыло упавшим с крыши дома снегом. Инцидент произошел во дворе дома на улице Степана Разина рядом с пересечением с Пионерской улицей. На видеозаписи видно, как снег постепенно падает на играющих рядом детей.