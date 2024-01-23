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Основательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую отправили в СИЗО

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Блогера Елену Блиновскую, арестованную по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и других преступлениях, поместили в следственный изолятор для женщин № 6 «Печатники» в Москве. Об этом 22 января сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

«После решения суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО-6», ― заявили в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. Как уточнили правоохранители, блогер будет находиться в следственном изоляторе до 26 апреля 2024 года.

Следователи подали ходатайство об изменении меры пресечения блогеру на заключение под стражу: причиной этому стали «неоднократные нарушения ранее избранной меры пресечения». Известно, что правоохранители потребовали ужесточить меру пресечения из-за проведенной 23 декабря 2023 года блогером новогодней вечеринки, которую Блиновская устроила у себя дома. По словам следователей, на встрече присутствовала свидетель по уголовному делу в отношении Блиновской — Виктория Асмолова.

«Как установлено, Блиновская цинично, пренебрегая установленными ей ранее ограничениями, провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой общалась, в том числе со свидетелем по делу Асмоловой. Вину Блиновская [по новому обвинению] не признает, не принимает меры по погашению ущерба. Она продолжает светскую жизнь, что неоднократно освещалось в средствах массовой информации», ― цитирует ТАСС представителя Следственного комитета (СК).

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Елену Блиновскую задержали в апреле 2023-го по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Осенью прошлого года адвокат Блиновской Наталия Сальникова рассказала «Известиям», что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Кроме того, Елена Блиновская обвиняется а также неправомерном обороте средств платежей.

Также обвиняемой вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. В рамках уголовного дела правоохранители арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей и валютные счета на общую сумму более нескольких сотен тысяч долларов, а также 21 объект недвижимости.

В начале декабря ее адвокат Сальникова сообщила, что Блиновская не погасила долг перед налоговой, размер которого составляет 1,4 млрд рублей. Всего блогер за время расследования выплатила 55 млн рублей.

Тогда же стало известно о подаче ходатайства Блиновской против столичной инспекции ФНС с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В результате Арбитражный суд Москвы отказался отменить ограничения, введенные налоговой службой в отношении блогера.

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