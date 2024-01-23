Эксперт призвал не ждать от Запада смены стратегии после теракта в Донецке
По запросу России 22 января прошло специальное заседание Совбеза ООН по Украине, на котором РФ представлял глава МИД Сергей Лавров. Буквально за день до выступления российского министра Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по рынку в Донецке. Убитыми, по последним данным, числятся 27 человек, еще 30 получили ранения. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что это не заставит Запад сменить стратегию.
«Никакого расчета на то, что Запад захочет признать свои ошибки и изменит характер своего поведения, у нас быть не должно», — заявил он «Известиям».
Брутер уверен, что поставки оружия и военной техники Украине продолжатся, но в меньшем объеме. Для поставок вооружений на уровне 2023 года экономики ряда стран должны стать более военизированными. Но Западная Европа и США вооружения в таких объемах не производят.
«Поэтому возможно, что поставки вооружений несколько снизятся. Но они снизятся ровно настолько, насколько позволяет сегодняшняя ситуация в странах-производителях», — пояснил эксперт.
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