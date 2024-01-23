Трамп назвал особую черту руководителей РФ и КНР

Бизнесмен и бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался о качествах российского и китайского лидеров, подчеркнув их любовь к стране и стремление сделать их преуспевающими на мировой арене. Об этом он заявил 22 января в эфире Fox News.

Трамп напомнил, что президент США Джо Байден проводит переговоры и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с председателем КНР Си Цзиньпинем, а сам, по мнению политика, совершенно им не соответствует. Как бы там ни было, главы РФ и КНР очень умные люди, очень влиятельные, подчеркнул Трамп.

«Они любят свои страны и желают им преуспевания. Наш же президент, по моему мнению, на это не способен», — добавил 45-й президент США.

В этот же день FoxNews сообщил, что одна из крупнейших в стране католических правозащитных групп CatholicVote поддержала Дональда Трампа в Нью-Гэмпшире, где 23 января пройдут праймериз претендентов на выдвижение кандидатов обеих партий.

21 января Трамп с двузначным отрывом опережал конкурентов среди кандидатов от Республиканской партии в преддверии праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Об этом говорили результаты опроса телеканала CNN. Трамп лидировал по уровню поддержки среди избирателей в штате — за него готовы отдать голос 50% релевантного электората.

Дональд Трамп неоднократно делал комплименты в адрес российского лидера и председателя КНР. В сентябре 2022 года он назвал российского лидера и председателя Китая умными руководителями. Трамп отметил: когда он называет лидеров КНР и РФ жесткими и умными, в СМИ происходит «взрыв».

10 января 2024 года Трамп во время выступления в Айове обвинил президента США в хаосе, который творится в стране, чего нельзя сказать о странах под управлением такими «очень умными людьми», как Владимир Путин и Си Цзиньпин.

В феврале 2022 года Трамп заявил, что Путин — умный лидер, а нынешняя американская администрация глупа. По его словам, на решение российского лидера начать спецоперацию в Донбассе повлиял «жалкий уход» американских военных из Афганистана.