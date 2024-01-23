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В Москве рассказали о развитии инфраструктуры городского вокзала «Лианозово»

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Отстойно-разворотную площадку построят возле городского вокзала Лианозово в Москве в рамках работ по благоустройству территории. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, площадь площадки составит 4 тыс. кв. м. Там смогут одновременно находиться 19 единиц наземного городского транспорта. Кроме того, там же оборудуют 13 мощных устройств для зарядки электробусов, сообщает телеканал «360».

Бочкарев отметил, что в настоящее время ведется подготовка к строительству нового одноэтажного здания, оно будет предназначено для персонала, обеспечивающего работу наземного транспорта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Рядом с вокзалом специалисты проведут реконструкцию улично-дорожной сети, пишет RT. Для удобства горожан благоустройство организуют максимально компактно.

Как отмечает НСН, специалисты инжинирингового холдинга за годы работы создали более шести тысяч километров дорог и более 100 мостов и эстакад. . За 12 лет при участии компании ввели в эксплуатацию более 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построили и реконструировали 12 электродепо, сообщает РИАМО.

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17 января Андрей Бочкарев рассказал, что возле вокзала «Лианозово» построят более 2,5 км дорог. Для увеличения пропускной способности планируется расширить Дубнинскую улицу, реконструировать наземную парковку на 230 мест и построить два подземных перехода, пишет «Москва 24».

В конце декабря в Москве обновили фасады четырех вокзалов. Работы провели на станциях «Аминьевская» и «Минская» МЦД-4, а также «Зеленоград-Крюково» и «Лихоборы» МЦД-3.

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