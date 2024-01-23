В Москве рассказали о развитии инфраструктуры городского вокзала «Лианозово»

Отстойно-разворотную площадку построят возле городского вокзала Лианозово в Москве в рамках работ по благоустройству территории. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, площадь площадки составит 4 тыс. кв. м. Там смогут одновременно находиться 19 единиц наземного городского транспорта. Кроме того, там же оборудуют 13 мощных устройств для зарядки электробусов, сообщает телеканал «360».

Бочкарев отметил, что в настоящее время ведется подготовка к строительству нового одноэтажного здания, оно будет предназначено для персонала, обеспечивающего работу наземного транспорта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Рядом с вокзалом специалисты проведут реконструкцию улично-дорожной сети, пишет RT. Для удобства горожан благоустройство организуют максимально компактно.

Как отмечает НСН, специалисты инжинирингового холдинга за годы работы создали более шести тысяч километров дорог и более 100 мостов и эстакад. . За 12 лет при участии компании ввели в эксплуатацию более 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построили и реконструировали 12 электродепо, сообщает РИАМО.

17 января Андрей Бочкарев рассказал, что возле вокзала «Лианозово» построят более 2,5 км дорог. Для увеличения пропускной способности планируется расширить Дубнинскую улицу, реконструировать наземную парковку на 230 мест и построить два подземных перехода, пишет «Москва 24».

В конце декабря в Москве обновили фасады четырех вокзалов. Работы провели на станциях «Аминьевская» и «Минская» МЦД-4, а также «Зеленоград-Крюково» и «Лихоборы» МЦД-3.