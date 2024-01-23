В Нью-Йорке скончался участник встречи с союзниками в 1945 году Николай Зайцев
Ветеран Великой Отечественной войны и участник встречи с союзными войсками из США в День Победы 9 мая 1945 года Николай Зайцев умер в Нью-Йорке на 100-м году жизни. Об этом сообщила вице-президент организации «Русская молодежь Америки» Марина Иванникова, ее слова привело ТАСС во вторник, 23 января.
«Николай Степанович умер 4 января утром, похоронили во вторник [9 января]», — рассказала Иванникова.
Она отметила, что на 40-й день после смерти Зайцева планируется организовать вечер его памяти.
В декабре ветерану исполнилось 99 лет. Весь свой срок пребывания в отставке он активно участвовал в шествиях в честь Дня Победы, проходящих в Нью-Йорке ежегодно. Иванникова сообщила, что он планировал присутствовать на празднике в честь 80-летия Победы в 2025 году. Однако теперь этим планам не суждено стать реальностью.
Зайцев родился в 1924 году на Алтае. Начало Великой Отечественной войны пришлось на его школьные годы. Мальчик отправился на завод, а уже в мае 1943 года принял решение вступить в ряды российской армии и начал службу на Волховском фронте.
Ветеран принимал участие в боях на территориях Ленинградской области, Венгрии, участвовал в освобождении Вены. 7 мая 1945 года разведывательная группа под его командованием форсировала Дунай.