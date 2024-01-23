Врач назвал способы уберечься от зимних травм

Врач интеграционной медицины, к.м.н. Руслан Масгутов рассказал, как уберечься от получения зимних травм.

В беседе с Pravda.Ru в понедельник, 22 января, специалист отметил, что в зимнее время возрастает риск переломов, причем вероятность получить травму на улице гораздо выше, чем при занятиях зимними видами спорта.

По его словам, чаще всего в травматологию зимой обращаются после падения на льду или на нерасчищенном от снега тротуаре. Особенно это опасно для пожилых людей, которые нередко страдают остеопорозом и могут таким образом получить перелом шейки бедра. Иногда это даже может привести к инвалидности или летальному исходу.

Кроме того, травму можно получить при катании на тюбингах, из-за чего в группу риска попадают взрослые и дети.

«На ватрушке человек сидит высоко, и у него нет возможности упасть боком: ты просто вылетаешь с нее и врезаешься куда-то», — отметил врач.

По его словам, если есть большое желание покататься с горок, лучше использовать для этого ледянку или даже обычный пакет.

Для того, чтобы избежать тяжелых последствий при падении на гололеде, врач посоветовал научиться группироваться. Так, нельзя расставлять в стороны руки и ноги при падении, а вместо этого стоит свернуться калачиком. Масгутов объяснил, что когда человек приземляется на суставы, легко получить перелом лучевой кости. Такие переломы долго заживают, а даже после восстановления функция кисти может вернуться не в полном объеме.

Также для профилактики стоит заниматься функциональной гимнастикой: делать растяжку, ходить на пилатес или йогу, а также учиться чувствовать свое тело. Укреплять мышцы следует на постоянной основе, а не только зимой.

20 января в ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили о правилах безопасности у снежных склонов. Там не должно быть ям, трамплинов, камней, деревьев, ограждений или бытового мусора, а сам спуск не должен выходить на железнодорожные пути, замерзшие водоемы или автомобильные дороги, где за пару секунд можно оказаться под колесами машины, сообщает РИАМО. Спасатели объяснили, что во избежание несчастных случаев не стоит скатываться с горки на корточках, ногах или животе.

15 января хирург-травматолог, ортопед, вертебролог Рамис Асланов рассказал, что самыми частыми видами травм в зимний период являются повреждения лодыжки и порванные связки. По его словам, также к частым зимнем травмам относятся переломы костей предплечья, лучевой кости в типичном месте, а также переломы копчика, ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма), перелом плечевой кости, пишет RT.

В тот же день преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко в беседе с Life.ru призвал выбирать на зиму обувь с нескользящей толстой подошвой и глубоким протектором, которая обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Можно использовать антискользящие накладки на обувь, которые прикрепляются к подошве. Также он посоветовал зимой ходить спокойно и аккуратно, стараться избегать резких движений и быстрых перемещений.

11 января врач-остеопат Дмитрий Симкин заявил, что неправильный выбор зимней обуви чреват не только травмами, но и развитием различными видами деформации стоп. Самой вредной с этой точки зрения обувью являются «мягкие» модели на плоской подошве, в том числе угги. По наблюдениям специалиста, подвывихи в стопе в четыре раза чаще диагностируют именно у пациентов, которые носят неудобную обувь.

4 января тренер и мастер спорта по фигурному катанию Сергей Росляков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать травм на катке. По его словам, начинающим любителям коньков стоит придерживаться бортиков и не рисковать здоровьем, а также уделить время обучению правильному падению. Он добавил, чем ниже центр тяжести ко льду, тем менее травматичным и опасным окажется возможное падение.

В конце декабря врач-травматолог Светлана Соколова посоветовала обходить здания, с которых может упасть снег. По ее словам, падение ледяной глыбы чревато серьезными травмами. Также стоит обходить участки дороги со следами уже упавших глыб, поскольку такие обвалы могут произойти и на других участках кровли, сообщает телеканал «360».