Шиитские группировки взяли на себя ответственность за атаку БПЛА на порт Ашдода

Движение «Исламского сопротивления в Ираке», в которое входят шиитские вооруженные формирования, во вторник, 23 января, взяло на себя ответственность за атаку на порт израильского города Ашдод. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.

«Бойцы «Исламского сопротивления в Ираке» атаковали с помощью беспилотников порт Ашдод на оккупированных территориях», — говорится в заявлении формирований.

Также в их заявлении отмечается, что шииты выразили готовность в «продолжении разрушать опорные пункты противника».

До этого, в понедельник, организация сообщала об ударах по базе «Айн аль-Асад» на западе страны с помощью беспилотников и по базе газового месторождения «Конико» в Сирии.

Накануне телеканал Al Hadath со ссылкой на центральное командование Пентагона сообщил, что в результате обстрела базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака могли пострадать несколько американских военных. Уточняется, что ответственность за атаку взяли на себя ополченцы ливанского движения «Хезболла» и иракского движения «Ан-Нуджаба».

Телеканал Al Arabiya 18 января сообщил об уничтожении беспилотника рядом с базой США в Иракском Курдистане около аэродрома Эрбиль. Иных подробностей не приводилось.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 11 января заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в этих двух странах выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на базы в Ираке и еще 77 — в Сирии.