Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать в боевых действиях конницу, поскольку им не хватает современного транспорта. Об этом написала газета Exxpress в понедельник, 22 января.

В издании опубликовали фотографию, на которой украинский солдат изображен с ракетным комплексом Javelin в руках и верхом на коне. Также отмечалось, что кавалерия начинает возвращаться в армию только потому, что транспортных средств, предоставленных Украине странами Запада, больше не хватает для передвижения.

«В любом случае четвероногий друг должен быть достаточно пуленепробиваемым: противотанковые ракеты Javelin имеют дальность действия 2000 м и уж точно не бесшумны при выстреле», — сказано в публикации.

Ранее, 19 января, немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после посещения Украины и общения с украинскими военнослужащими на фронте заявил, что ВСУ находятся в патовой ситуации, поскольку военнослужащие устали служить без выходных, а боеприпасов критически не хватает.

После этого, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в швейцарском Давосе пожаловался, что в стране есть дефицит БПЛА и снарядов. Также он признал, что в мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса (ВПК), достаточных для Украины.

8 января французский журнал Le Point со ссылкой на украинских военнослужащих сообщил, что они устали от интенсивных боев и ощущают нехватку оружия и боеприпасов на линии фронта.

Позже, 4 января, французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг заявил, что ВСУ израсходуют последние боеприпасы уже в ближайший месяц.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.