Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Турции
Мир
Axios рассказал о предложении Израиля о перемирии в Газе для освобождения заложников
Мир
Трое жителей Алма-Аты выпрыгнули из окон во время землетрясения
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве метель и гололедицу 23 января
Общество
Блогера Блиновскую отправили в московское СИЗО № 6 «Печатники»
Мир
В Белом доме ближайшие месяцы назвали критически значимыми для Украины
Политика
Россиянам окажут бесплатную юрпомощь при подаче исков к Германии
Мир
Политолог предрек победу Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире с более чем 50% голосов
Спорт
Скончался лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Луиджи Рива
Мир
В МИД РФ назвали хитрости Парижа в вопросе участия наемников в украинском конфликте
Мир
В Бельгии заявили о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время
Экономика
Интернет-сервисы обяжут предупреждать россиян о списаниях платы по подпискам
Армия
Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в направлении к городу Курахово в ДНР
Мир
Лавров обсудил двустороннюю повестку с исполняющим обязанности главы МИД Ливана
Общество
18 следовавших в Пулково самолетов были направлены на запасные аэродромы

Лавров и Фидан

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024