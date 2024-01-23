Собянин рассказал о модернизации ТЭЦ-23 на востоке Москвы

Во время реконструкции ТЭЦ-23 в Метрогородке на востоке Москвы установили восемь новых турбин. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал, что на ТЭЦ-23 проводят масштабную модернизацию производственных мощностей и меняют оборудование, пишет RT. Так, благодаря новым турбинам сократились выбросы вредных веществ в атмосферу примерно в восемь раз. Станцию «Мосэнерго» одной из первых оснастили автоматической системой непрерывного контроля и учета выбросов, сообщает телеканал «360».

Как уточняет сайт aif.ru, ТЭЦ-23 в Москве обеспечивает электроэнергией и теплом восточные, северо-восточные и центральные районы. В качестве топлива в основном используется природный газ. В 2018–2021 годах проведена реконструкция турбоагрегатов, энергетических котлов. Также были модернизированы системы коммерческого учета электроэнергии. Помимо этого, были заменены блочные трансформаторы, элегазовые выключатели были установлены вместо масляных, появились новые электролизеры, сообщает НСН.

Кроме того, ведется поэтапная замена горелочных устройств на более современные и экологичные, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В марте 2024 года планируется запуск модернизированной турбины, в декабре — еще одной такой же турбины Т-110, отмечает сайт kp.ru. В 2026 году планируется полная реконструкция большого блока Т-250.

Ранее в январе стало известно, что за 2023 год в Москве обновили 13 коммуникационных коллекторов. Коммунальщики регулярно проводят запланированную работу по поддержанию в пригодном состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Обновление таких объектов в положенные сроки позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации, а также обеспечить сохранность коммуникаций.