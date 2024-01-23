Композиторы из Германии, Греции и Хорватии выступят в Москве
На III Международном фестивале современной музыки «Биомеханика» в Московской консерватории состоятся сольные концерты-презентации композиторов Панайотиса Кокораса (Греция), Михаэля Байля (Германия) и Марко Цицилиани (Хорватия), узнали «Известия».
Выступления зарубежных гостей пройдут в новом консерваторском арт-пространстве «Артемьев» на Большой Никитской. Там же открылась выставка «Электрические сны», объединившая звуковые и мультимедийные инсталляции современных художников.
Также в рамках фестиваля состоятся четыре больших концерта в Рахманиновском зале консерватории, где прозвучат произведения целого ряда российских и зарубежных авторов.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 23 января, в 10:00
Код напряжения: с чего начался фестиваль «Биомеханика» в Москве