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Эксперты назвали причины переориентирования инженерных полков в штурмовые

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Принята новая программа перевооружения и усиления инженерных полков и бригад. Об этом «Известиям» сообщили источники в военном ведомстве. Решение принято на основе опыта специальной военной операции (СВО), где с первых месяцев российские войска столкнулись с необходимостью регулярно штурмовать укрепрайоны противника.

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В частности, как показала практика, систему дистанционного разминирования можно использовать в качестве средства поражения опорных пунктов и укрепрайонов, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Когда начиненный тротилом канат попадает и подрывается, то появляется эффект разорвавшегося снаряда или авиационной бомбы, при этом опорный пункт противника уничтожается. Понятное дело, что до определенного времени таких средств у нас было ограниченное количество, но они нужны для того, чтобы обеспечивать проход нашим войскам. Необходимо также разминировать поля, потому что противник оставляет обширные минные поля, карту которых он и сам не знает», — объяснил он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что именно инженерные машины возводят фортификационные сооружения после того, как российские военнослужащие начинают закрепляться на освобожденной территории.

Переориентирование инженерных войск на штурмовые действия можно оценить позитивным образом, но это не простое дело, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

«Штурмовые части инженерных войск оснащены лучше обычных частей. В частности, они обладают улучшенной защитной экипировкой, штурмовыми приспособлениями и техникой, предназначенной для штурма. Если решат всё-таки ввести в бой это подразделения, то его требуется усилить, прежде всего со стороны индивидуальных средств защиты от беспилотников и применения их самих», — резюмировал он.

Как отметили источники издания, благодаря новым штурмовым инженерным подразделениям российские войска смогут взламывать укрепления противника любой сложности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В дело с техникой: инженерные войска переориентируют на штурмовые действия

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