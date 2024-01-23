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Собянин заявил об увеличении числа КРТ в Москве до 228 в 2023 году

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В 2023 году в Москве число проектов комплексного развития территорий (КРТ) возросло до 228. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 22 января.

По словам чиновника, в настоящее время общая площадь участков бывших промзон, а также неэффективно используемых территорий составляет около 2,7 тыс. га, уточняет сайт kp.ru.

«Мы постепенно приводим их в порядок: строим новые комфортные кварталы с социальными объектами, деловыми центрами и производствами», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр указал на привлекательность подобных участков для девелоперов и бизнесменов. Также он подчеркнул, что благодаря реализации проектов КРТ в столице будет создано не менее 675 тыс. новых рабочих мест, пишет RT. В частности, планируется построить более 45 млн кв. м недвижимости, отмечает телеканал «360». Не меньше 23 млн кв. м придется на жилье, сообщает НСН.

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17 января заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что неэффективно используемый участок бывшей промзоны Хапиловка на востоке Москвы будет реорганизован в рамках КРТ. Территория площадью 4,8 га находится в районах Преображенское и Соколиная Гора, пишет «Москва 24».

15 января стало известно, что в столичном районе Ясенево появится новый жилой квартал по городской программе КРТ. Здесь предусмотрено строительство свыше 267 тыс. кв. м недвижимости.

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