За аэропортами усилили надзор после трех выкатываний самолетов за пределы полосы
Управление Ространснадзора по госнадзору в гражданской авиации (Госавианадзор) решило усилить контроль за операторами аэродромов в связи с участившимися выкатываниями самолетов за пределы взлетно-посадочных полос (ВПП). Это следует из письма врио начальника Госавианадзора Артема Даниленко в адрес глав межрегиональных территориальных управлений (МТУ) Ространснадзора. С документом ознакомились «Известия», его подлинность подтвердил источник в одном из МТУ.
Артем Даниленко поручил организовать проведение постоянных рейдов в отношении операторов аэродромов, попросив особое внимание обращать на состояние ВПП, своевременность определения значений коэффициента сцепления и их последующей записи в журнал учета состояния летного поля. В случае выявлений нарушений операторам аэродромов грозит внеплановая проверка Госавианадзора, следует из письма.
В начале этого года за пределы ВПП в России выкатились уже три самолета — причем все в течение одной недели (с 9 по 15 января), столько же инцидентов произошло за предыдущие три месяца. Росавиация в связи с этим 17 января выпустила оперативные рекомендации для авиакомпаний и аэропортов, направленные на предотвращение таких случаев («Известия» ознакомились с ними).
Росавиация попросила глав авиакомпаний провести теоретические занятия с командно-летным, инструкторским, инспекторским составами, пилотами по повторному изучению факторов, приводящих к выкатыванию воздушных судов за пределы ВПП на этапе посадки и др.
Операторам аэропортов она рекомендовала закрывать аэродром на очистку полосы при значениях нормативного коэффициента сцепления ниже 0,3, организовать видеонаблюдение за ВПП, обеспечить своевременное приобретение запчастей и расходных материалов для техники, осуществляющей эксплуатационное содержание аэродрома и др.
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Уход за полосами: за аэропортами в РФ усилили контроль после выкатываний самолетов