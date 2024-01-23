В Москве за год провели свыше 3 млн исследований качества воды
В Москве за 2023 год провели более 3 млн исследований качества воды. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 22 января.
По его словам, мегаполис ежедневно потребляет порядка 3 млн кубометров воды. В столице проложено около 13 тыс. км водопроводных сетей. Проверку состояния водопроводной воды осуществляют по 184 показателям, пишет RT. По словам Бирюкова, проведенные исследования подтвердили полное соответствие воды всем современным требованиям и нормативам, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Начинается контроль качества воды с водохранилищ, где природную воду отбирают на разной глубине. Также на станциях водоподготовки и в распределительной сети функционируют свыше 500 автоматических анализаторов. Они отслеживают изменения в круглосуточном режиме, отмечает телеканал «360».
Данные поступают в единую информационную систему. С помощью нее специалисты способны быстро принимать решения по изменению технологических режимов очистки, сообщает «Москва 24».
В ноябре глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что столичный производитель интеллектуального оборудования для тепличных комплексов и фермерских хозяйств разработал ультрафиолетовый дезинфектор воды. По его словам, аналогов подобных устройств в России нет.