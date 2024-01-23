В Новороссийске мужчина напал с ножом на полицейских в здании консульства Греции

В Новороссийске мужчина напал на сотрудников полиции на территории здания, где расположено консульство Греческой Республики. Об этом 22 января сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

«Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он подозревается в применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 16 января в здании на улице Мира. По информации «РИА Новости», речь идет о доме, на втором этаже которого расположено консульство Греции. Мужчина перелез через забор на охраняемую территорию и, добравшись до входа в здание, с ножом в руках стал угрожать сотрудникам полиции применением насилия. Действия нарушителя были пресечены.

В настоящий момент устанавливаются все детали произошедшего и проводится сбор доказательной базы. Подозреваемого заключили под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее, 6 января, сообщалось, что в Кирове 39-летний мужчина, которого задержали за мелкое хулиганство, напал на полицейского и попытался сбежать из отделения. Однако далеко убежать мужчине не удалось, вскоре его вновь задержали. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).