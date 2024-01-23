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18 следовавших в Пулково самолетов были направлены на запасные аэродромы

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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18 самолетов, которые следовали в питерский аэропорт Пулково, были направлены на запасные аэродромы из-за непогоды. Об этом в понедельник, 22 января, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

«Сегодня из-за погодных условий аэропорт Пулково приостановил работу на отправку и прием авиарейсов до улучшения ситуации. 18 самолетов, следующих в Санкт-Петербург, направлены на запасные аэродромы», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что на вылет задержаны рейсы в Екатеринбург, Казань, Красноярск, Москву, Нижневартовск, Новосибирск, Пермь, Сургут, Уфу и Челябинск.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту Пулково, обеспечение их напитками, питанием и размещение в гостинице», — добавили в прокуратуре.

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О задержке рейсов из Пулково из-за непогоды стало известно ранее в этот день. В Санкт-Петербурге до шести утра 23 января прогнозируются сложные погодные условия.

До этого, 22 января, в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности. Телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Смольного уточнил, что порывы ветра будут достигать 20 м/с. В связи с этим власти города попросили автомобилистов и пешеходов соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

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